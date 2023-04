Violenta detención de un triatleta que circulaba en bicicleta por la ruta

Los cruces verbales e incluso algunos contactos físicos por parte de Cabezudo contra los agentes fueron interpretados como "desacato" y los oficiales tomaron la determinación de reducirlo, proceso en el cual el deportista resultó lastimado en la frente. Luego, lo trasladaron a la comisaría de la zona acusado de resistencia a la autoridad.

Horas más tarde, fue liberado y brindó una entrevista en C5N en la que describió lo sucedido como una "locura".

Detuvieron al reconocido triatleta Diego Sánchez Cabezudo.mp4

“Hace 20 años que pedaleo en esta ruta y vivo acá, muy cerquita. Nunca supuse que la Policía me iba a atacar. Nos pararon diciendo que un automovilista nos había denunciado. Veníamos transitando uno atrás del otro, lo más pegados a la banquina posible. Hablamos con ellos y les dijimos que estaban equivocados, porque conocemos la legislación y sabemos que en la ruta provincial se puede”, explicó.

Luego, afirmó que tras una charla de varios minutos los agentes quisieron secuestrarle la bicicleta. “Después, se me vinieron encima y me empezaron a apretar físicamente. Ahí uno sacó las esposas y yo obviamente soy deportista y me corre sangre en las venas cuando algo es injusto. Si hubiera sido justo y yo hubiera cometido una infracción, pago, pero en este caso se equivocó la Policía, que en vez de reconocerlo avanzó más en la equivocación”, narró el ciclista.

Finalmente, detalló: “Cuando me metieron una esposa en una mano, reaccioné mal y se me tiraron cuatro policías encima. La verdad es esa, yo me resistí porque me pareció un abuso total. Después, llegó un momento en el que la situación no daba para más, porque estábamos todos revolcándonos en el piso como perros. A alguien se le iba a escapar una bala... Hasta que se calmó la cosa”.