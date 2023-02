Violento accidente en la esquina de una plaza de El Manzanar

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la esquina de Maipú y Los Coihues, y los autos involucrados fueron un Peugeot 307 y una camioneta Jeep Renegade. Sólo se lamentaron daños materiales, ya que no hubo heridos.

Si bien no se dieron detalles de la mecánica del accidente -al no haber personas lesionada no hubo intervención judiciales-, las imágenes posteriores al impacto muestran que mientras la camioneta Renegade terminó chocando contra un árbol, al auto Peugeot le quedó completamente destruida su parte delantera, como así también uno de sus laterales.