Violento violó la domiciliaria, se fugó y lo encontró un policía en su día de franco

El violento era buscado desde el pasado 1° de abril, cuando la Justicia libró un pedido de ubicación y detención del hombre de 36 años que por una sumatoria de causas, la última registrada en la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia. Es que el hombre debía cumplir prisión domiciliaria en el barrio Chacra 30, pero al acercarse los efectivos como parte de los rondines sorpresivos en las horas previas a ese día, no pudieron dar con el acusado.

La Policía había difundido fotografías y características del hombre (1,60 metros de altura, tez blanca, robusto, pelo corto castaño oscuro y ojos marrones) rápidamente, con la esperanza de que cualquier vecino que se lo cruzara pudiera identificarlo y dar aviso, principalmente por el riesgo que su libertad posaba para la víctima de violencia de género.

Recién este martes 11 al mediodía, un oficial principal que se encontraba de franco, logró divisar al hombre buscado en el barrio Villa Vega San Martín, cerca de la Ruta 40. El efectivo no dudó en demorar al hombre y solicitar apoyo a sus colegas que sí se encontraban trabajando, posibilitando así la detención del prófugo.

De esta manera, Gregorio Contreras, fue puesto a disposición de la Justicia en la Comisaría 43° luego de realizarse las correspondientes actuaciones de rigor y dar aviso a la fiscalía.

comisaria 23 san martin

En ese contexto, se convocó a una audiencia que se concretó este miércoles, durante la cual la fiscalía puso en conocimiento la situación y pidió que se le imponga al violento una detención en comisaría para evitar una nueva fuga y posible riesgo de entorpecimiento.

Por su parte, Contreras indicó que había ido a hacerse atender al hospital y luego a lo de un amigo, aunque ninguno de estos motivos amerita su incumplimiento de la domiciliaria.

Por esto, la asistente letrada Inés Gerez pidió su detención efectiva y argumentó además el riesgo que supone para la víctima y para la causa, ya que la joven estaría considerando retirar la denuncia y no avanzar con la causa, algo muy común en víctimas de violencia de género. Gerez expresó su temor de que Contreras pueda acercarse a ella e influirla aún más para que la investigación no avance.

fiscalía san martín de los andes

Finalmente, el juez interviniente solo le dio la preventiva hasta el 21 de abril, día en que en una nueva audiencia, la fiscalía deberá informar si avanza o no con la acusación. Entonces, se decidirá qué hacer respecto de la cautelar.

El hombre quedará detenido en una unidad de San Martín de los Andes, aunque no se supo en cuál. Lo cierto es que en esa localidad las comisarías -al igual que muchas otras de la provincia- están colapsadas. No obstante, no se debatió al respecto.