No conforme con la situación, ya que de no asistir dejaría una mala imagen con su propia hija y con el resto de los padres, el protagonista le envió un primer mensaje de voz a Felicitas y le explicó las razones por las cuales está en desacuerdo con la organización de la escuela.

“Feli, te amo hasta el infinito y más allá; me saco un riñón y te lo doy, lo que me pidas, pero no me pidas esto. Yo no fui a buscar ni mi diploma de la universidad, te lo juro. No lo fui a buscar, preguntale al abuelo. Te lo juro por Dios, me chupa un huevo el papel. Está buenísimo, te acompañé desde el jardín hasta acá. No me rompás los huevos con un coso", le dijo el padre en un audio y a medida que transcurría la conversación se iba enojando cada vez más.

"Que lo cambie y me chupa tres huevos. Y voy a hablar al colegio y les voy a decir lo del mail y todo. Se van a la concha de su madre, ahora me calenté. No puede ser esto. ¿Y soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Todos los demás son pelotudos que hacen hockey, danza artística… ¿qué mierda hacen? ¿Ninguno está puteando como yo? No te lo creo. Los están censurando. Juntame en el grupo de papás porque voy a hacer un quilombo….”, se quejó el hombre que cada vez sorprendía más a su hija por la reacción que estaba teniendo.

En ese sentido, Felicitas le comentó que no hubo quejas de otros padres, y que algunos dijeron que verían el partido por su celular pero que no se iban a perder la entrega de diplomas. Sin embargo, su papá no opinó lo mismo y decidió plantearle la situación a la madre de su hija.

"Poneme en el grupo de WhatsApp de los padres, hagamos una carta o algo pero me chupan un huevo a mi. Me hacen sentir mal porque no voy al coso. Juega Argentina a las 4. Están todos locos. Nos jugamos la clasificación. Me chupa un huevo. Yo le dije a Feli: ‘voy de 3 a 3:05. Ojalá que te den el diploma ahí. Y si no te lo dan mandame un video’. No me acusen a mi de loco. Creo que agarrás un millón de personas y dicen lo mismo que yo. Pero son todos pelotudos los padres ahí", manifestaba el padre en audios de WhatsApp asegurando que no asistiría al evento con un poco de culpa.

En los comentarios de sus seguidores de TikTok, la gran mayoría apoyó la postura de su padre que quiere modificar el evento para ver el partido de Argentina y México como lo tenía planeado.

La joven habló con Infobae y aclaró que en realidad todo era una broma, pero la reacción del hombre fue real. “Yo estoy en mi último año y hubo muchos cambios de fechas entre la gala, la fiesta de egresados, la entrega de diplomas, la cena. Y mi papá ya estaba muy loco con todas las fechas. La elevación del 8 de diciembre como dice en el video es real, pero la entrega de diplomas se lo dije yo a él para confundirlo. Y terminó con él estallado e indignado con el colegio”, concluyó Felicitas.