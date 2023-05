Vista Alegre: golpearon salvajemente a una empleada municipal

Hubo trompadas y patadas, según narraron las fuentes citadas. Una de esas patadas hizo caer a la mujer y allí la atacante “clavó” sus dedos en los ojos de la trabajadora al punto de que sintió que se los arrancaban. Lejos de cesar con esto le continuaron pegando en las costillas y una patada en la cabeza.

Antes de irse intentaron robarle una mochila en la que llevaba sus pertenencias, pero no lo lograron.

golpiza vista alegre La vecina de Vista Alegre podría perder la visión gentileza centenario Digital

Con la cara toda ensangrentada, la víctima logró levantarse y caminó hasta la casa de un familiar, donde cayó se descompensó. Rápidamente la trasladaron al Hospital Natalio Burd donde recibió las primeras atenciones.

Qué dijo el parte médico

La mujer, cuya identidad no trascendió, sufrió una grave lesión en un ojo que podría derivar en perder la visión según le informaron los profesionales. Además recibió algunos puntos de sutura en la cara y tuvo fracturas en dos costillas.

Aún con el cuerpo dolorido señaló que no entiende el motivo del ataque y la violencia con la que fue agredida la cual le podría haber costado la vida "Esto no puede quedar así, no puede haber tanta impunidad en Vista Alegre, acá se oculta todo", declaró la trabajadora municipal.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°49 y según trascendió los dos agresores estarían identificados y son oriundos de esa localidad, aunque se aguardaban novedades judiciales al respecto.