Vive en su casa hace casi 40 años y descubrió que está a nombre del vecino

"Buenas tardes vecina, ¿puedo hablar un minuto con vos?”, sostuvo Lefin que fueron las palabras de su vecino, sin saber lo que se traía entre manos. “Todo esto es mío”, prosiguió que fue el diálogo, mientras señalaba con el dedo la casa de su padre y otras que están alrededor.

La zona de las casa en conflicto en Valentina Sur Urbana. Gentileza.

De inmediato, Lefín, hija de Julio, quien tiene 83 años y enviudó hace algunos meses, sostuvo que quedó asombrada de la situación y que fue directamente a radicar una denuncia a la Policía del Neuquén y al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

De acuerdo a la documentación presentada por Lefin, la nomenclatura catastral 092108303080000, del 7 de noviembre de 2018, está registrada nombre de Gustavo Simón Tuni y Miriam Noemí Arias y no a la de su padre jubilado.

“Mi papá vive ahí desde 1983 y lo único que le entregaron fue una tenencia, y la casa se estaba pagando, casi la totalidad. Mi mamá desde hace un tiempo tuvo varias complicaciones con su salud, tuvo un ACV, y estuvimos más abocados al tema de la salud durante la pandemia”, sostuvo Lefín, quien dijo tener impotencia al conocer que su padre y la familia podrían perder la vivienda.

Indicó que como su padre vivía solo luego del fallecimiento de la madre, nadie registró que las facturas de luz, gas y retributivos estaban a nombre de otra persona, pero que en el IPVU aún figura que el adjudicatario de la vivienda sigue siendo su padre, Julio Lefín.

La mujer indicó que intentó realizar una denuncia en Fiscalía, pero que le recomendaron que antes “acomode los papeles” de la vivienda, para justificar si hubo algún abuso de confianza o ardid por parte de algún profesional para quedare con la casa de su padre.

“Me llama la atención y me duele porque esta persona siempre fue atenta con la familia, con mi padre y con las chicas, cuando vivían con él. Pero acá se metió un agrimensor cuando se hizo un relevamiento. ¿Cómo hizo? no tengo la menor idea, porque de eso me enteré el lunes pasado”, afirmó Lefín.

La mujer dijo que ahora teme que le usurpen la casa aprovechándose de la situación de su padre, que vive solo tras la muerte de su esposa. “Esta persona me dijo que si no nos hacíamos cargo nos iba a mandar unos abogados”, concluyó.