Volcó el auto y su pareja murió: lo acusan de homicidio culposo

En esas circunstancias, el hombre "conducía de manera imprudente, a una velocidad no inferior a los 80,91 km/h, por un sector urbano en horario nocturno, con visibilidad casi nula, lo que no le permitió mantener control ni dominio del vehículo".

Al llegar a un sector de curva, tuvo lugar la tragedia. El vehículo "abandona la calzada hacia la banquina oeste para seguidamente volver a ingresar a la ruta de forma descontrolada". Tras desplazarse por casi 20 metros, el conductor regresó a la banquina y avanzó otros 11 metros, para finalmente chocar contra un extremo del guardarrail y volcar el auto.

Olivares fue quien sufrió las peores lesiones. Personal del SIEN la trasladó de urgencia al Hospital Regional Castro Rendón, donde quedó internada y falleció poco después, a las 2:30, producto de un traumatismo de tórax grave que le produjo un severo compromiso respiratorio.

Por todo esto, el conductor fue acusado días atrás como autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente.

Aunque testigos aseveraron que el conductor había tomado alcohol durante la cena (no precisamente en exceso, pero sí confirmaron el consumo), los estudios toxicológicos no se le pudieron practicar al momento de su ingreso al hospital, también por la gravedad de sus heridas. No obstante, los peritos accidentológicos establecieron que el accidente fue producto de un error humano, ya que se comprobó el "buen estado de uso y conservación del auto".

Lo que no se mencionó fue el motivo de la demora en la formulación de cargos.

La defensa oficial que representó al imputado no presentó oposición a los cargos endilgados, pero ambas partes sí adelantaron un posible acuerdo de responsabilidad.

De esta manera, la jueza Estefanía Sauli dio por formulados los cargos y abrió la etapa de investigación de cuatro meses. No se impuso ninguna medida cautelar, ya que la acusación no la consideró necesaria.