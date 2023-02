Debido a la gran afluencia turística reconoció que hay que redoblar esfuerzos en mantenimiento y servicios porque puede colapsar la provisión de agua y los desagües. Sin embargo, las expendedoras tienen sus reservorios para paliar esta contingencia posible, igual que la terminal de colectivos.

Por fortuna, destacó que no hubo grandes incidentes en la Ruta Nacional 237 por el momento, más allá de algunos despistes y pedidos de auxilio por recalentamiento de vehículos y otros problemas técnicos. No obstante, advirtió acerca de la necesidad de contar con una vía de comunicación más amplia.

"La Ruta 237, en el tramo Arroyito-Collón Cura, está arreglada. Tenemos una buena cinta, pero sigue siendo una ruta con una sola mano de ida y otra de vuelta, con todos los riesgos que implica. Seguramente debe estar en carpeta demorada la intención de generar doble vía en algunos sectores para el sobrepaso", expresó el jefe comunal.

El problema no es menor teniendo en cuenta la enorme cantidad de camiones que transitan por esa ruta, generando roturas en la cinta asfáltica y complicaciones en la circulación de vehículos menores. En ese contexto, muchos automovilistas protagonizaron accidentes con consecuencias fatales tras haber realizado una maniobra de sobrepaso por una ruta que impone enormes desafíos por la geografía del lugar.

El regreso a casa de turistas y locales también tuvo su reflejo inmediato en las redes sociales con diversos comentarios que van del sarcasmo a la bronca por el mal estado que presentan varias rutas. Es que algunos tramos ponen a prueba mucho más que la paciencia, ponen a prueba la vida.

Incluso en las últimas horas fue viral el video que realizó una influencer española que criticó el estado de las rutas al recorrer el sur del país :"Las carreteras aquí dan asco. No hay guardabarros, no hay luces y entre pueblo y pueblo pueden pasar 3 horas y no hay gasolineras. Ni siquiera hay cobertura en todo el país, si te pasa algo no puedes llamar a nadie ni puedes comunicarte".

"¿Vosotros queréis que venga el turismo a Argentina? Arreglad las carreteras, porque así no venimos más", lanzó.

