"Volvería a votar a Macri"

“¿Es algo nuevo? ¿Algo distinto? Bueno, para mí lo es. Para Pol-ka también y tal vez para la televisión argentina también. Nadie hizo esto antes. Es un comedy show. Un formato de sitcom con show. Es la fusión de sushi peruano japonés. La fusión entre una sitcom y un show”, detalló Suar sobre el ciclo.

Ilusionado: “no soy fanático de un gobierno. Lo que sí creo es que Mauricio quiere hacer lo mejor”, afirmó el actor.

Pone fichas

Más allá del nuevo proyecto, el gerente de programación de El Trece se refirió a la situación del país y salió a bancar a Mauricio Macri. “Es un momento muy difícil. Siento que al Gobierno no le pueden salir algunas que en algún momento creyeron que iban a poder hacer. Fundamentalmente en la parte económica. Van dos años y medio y hay muchos sectores que no están bien”, dijo Suar. Luego, aseguró que está totalmente en contra de los líderes que hablen de kirchnerismo, macrismo, peronismo. “Siento que atrasa 100 años”, tiró el Chueco. Y agregó: “Contemplaría volver a votar a Macri, pero si no le encuentra la vuelta, que venga otro y que trate de ordenar este lío que Argentina tiene desde hace 80 años. En este sentido, no soy fanático de un gobierno. Lo que sí creo es que Mauricio quiere hacer lo mejor”.

En cuanto a la posibilidad de que Marcelo Tinelli incursione en la política, opinó: “Yo creo que tarde o temprano el Flaco va a ir a la política, seguro”.