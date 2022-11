¿Volvieron Los Peques? El éxito neuquino que ahora es un boom en las redes

https://twitter.com/LosPequesDaily/status/1586343002468917249 no me gusta el tonito de tu voz pic.twitter.com/NZ4XKe8696 — Los Peques fan account (@LosPequesDaily) October 29, 2022

Para sorpresa de muchos, la creadora de la cuenta virtual no es oriunda de Neuquén sino del interior de la provincia de Buenos Aires y apenas tiene 20 años, casi la misma edad de la serie.

"Soy fan desde muy chiquita porque los miraba con mi hermana y mis abuelos en la tele, creo que los pasaban antes del programa de Susana Giménez. Después mí mamá me compró los CD's con los 3 volúmenes y yo me la pasaba mirándolos. Me divertían muchísimo y lo siguen haciendo al día de hoy", confió la joven, quien prefirió mantener el misterio de su identidad, en diálogo con LMNeuquén.

La muchacha creó la cuenta de Twitter a modo de chiste, sin creer que solo un mes después tendría tanto impacto y repercusión entre los tuiteros. "La idea surgió un domingo después de haber hablado con mi amiga. Siempre jodíamos con que yo era muy fan de Los Peques y quise seguir la joda haciéndome una cuenta para subir videos, así como hacen las cuentas fan de los famosos que suben contenido diario sobre ellos", relató.

"Al hacerme la cuenta tiré dos tweets pero no pensé que nadie los iba a ver ni mucho menos seguirme. Cuando empezaron a caer seguidores al día siguiente y había llegado a los 130 dije 'bueno, hasta acá llegué'. Pero a medida que iban pasando las horas eran cada vez más y yo no podía creerlo", sumó la joven, aún sorprendida por el alcance. "El que mí amiga no los conociera me hizo pensar que nadie más lo hacía. Actualmente tengo 40 mil seguidores y me parece una locura total. No pensé que nadie recordara a Los Peques con tanto cariño como yo, así que me sorprendió muchísimo todo esto", agregó.

Aunque la cuenta de Twitter es el nicho principal de contenido, Los Peques también tienen cuenta de Instagram, donde ya hay más de 1.200 seguidores, y canal de YouTube. La reconversión de la serie animada en las redes también impulsó a la joven a monetizar el material y, así, creó una cuenta de Cafecito, un servicio para que los usuarios reconozcan la creación de contenido a través del pago de un "cafecito", como forma simbólica de aportar dinero.