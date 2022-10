Volvió a vivir y ahora a su gran pasión, el fútbol: "Inexplicable lo que siento"

Volvió a vivir tras pasarla realmente mal y cuando los pronósticos no eran demasiado alentadores. Volvió a jugar en poco tiempo pese a que las estimaciones hablaban de 4 ó 5 años. Estuvo más de dos meses y medio internada en el Castro Rendón. Entre tubos de oxígeno, transfusiones e intervenciones quirúrgicas, lloró y rezó mucho.

“Ingresé el 12 de abril, un día antes del cumpleaños de mi abuela. Me empecé a sentir mal en el colegio y estaba tan cansada que me dormía. Me llevaron al Hospital Castro Rendón dónde estuve internada con oxígeno. Tuve mucho miedo”, contó en su momento en anterior entrevista con LM Neuquén.

Pues bien, ahora todo es alegría y felicidad para quien además de gran persona es excelente deportista y supo defender los colores de la provincia en distintas competencias.

image.png

Si bien le cuesta hablar pues se emociona, Nahiara compartió este mensaje con LMN. "Es inexplicable la felicidad que sentí cuando volví a la cancha. El aliento y apoyo de mis entrenadores y compañeras me puso muy contenta y todavía más poder volver a jugar al fútbol cuando los médicos de terapia estimaban que después de 5 años iba a volver a poder hacer actividad física", explica la pequeña crack.

"Este regreso significa muchísimo para mí y más el haber jugado los dos tiempos. Muy agradecida con la gente que me apoya, mis compañeras y entrenadores. Y lo más importante el apoyo de mis papás que son lo fundamental en este proceso tan importante para mí", resalta con la amabilidad de siempre esta luchadora que nunca se entrega.

Mamá coraje

Roxana, su incondicional mamá, también prefiere el mensaje de texto para evitar que se le haga un nudo en la garganta de la emoción. Ya no tiene lágrimas de tanto que lloró. El sábado fue de felicidad.

"Mucha emoción, se vinieron recuerdos donde veíamos a nuestra hija en un estado crítico y verla correr, reír y hacer lo que más le gusta me sentí feliz y agradecida con Dios... La fe nunca la perdimos a pesar de que habían días donde los médicos pasaban el parte y remarcaban su estado crítico", recuerda esos momentos de extrema angustia.

image.png

"Y luego cuando le dan el alta nos dicen que Nahy va poder volver a la cancha dentro de 4 o 5 años. Orgullosos estamos de nuestra hija por la fortaleza y ganas de salir adelante que tiene... Nahy ya se inscribió para el próximo año estudiar profesorado en educación física y es su próxima meta ella piensa en recibirse y seguir jugando al fútbol", adelanta chocha de contenta.

Nahiara, una decana campeona de la vida. Volver a empezar, que aún no termina el juego...