¿Vuelve el barbijo obligatorio en los colectivos de Neuquén?

El aumento de los casos de COVID-19 en el país llegó al ministerio de Transporte de la Nación, que conduce Diego Giuliano, a recomendar nuevamente el uso de barbijo para los viajes de corta y larga distancia en los colectivos , sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Sin embargo, la recomendación no es obligatoria, aunque el ruido llegó también a la provincia de Neuquén.

¿Se volverá al uso de los barbijos en los colectivos de la ciudad? Hasta ahora no hay una definición del Ministerio de Salud de la Provincia respecto a la modificación de ese protocolo sanitario, pero los funcionarios municipales tomaron nota a la recomendación.

“Sabemos de la recomendación de Nación para CABA y el AMBA, nosotros seguramente vamos a hacer cartelería con recomendaciones, pero no es nada oficial. Igualmente vemos que los pasajeros se cuidan, muchos usan tapabocas por distintas situaciones”, dijo a LMNeuquén Santiago Morán, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Neuquén.

El funcionario aclaró que no es una recomendación oficial de la comuna, respecto a una situación sanitaria, sino que se hicieron eco de Transporte de Nación y se sumaron a la prevención. No obstante, el uso del barbijo ya no es obligatorio en el país luego de la Resolución N°1849/2022 del ministerio de Salud de la Nación, del pasado 21 de septiembre.

La recomendación, más allá del uso del barbijo en el colectivo, se centra también en que el sistema de transporte tiene que tener ventilación cruzada para garantizar la circulación de aire. Pero tampoco es obligatorio, puesto que muchos colectivos cuentan con aire acondicionado, y las ventanillas están cerradas.

“Vamos acompañar la recomendación, le vamos a pedir a la gente que tome sus recaudos, pero no hay notificación oficial a la Municipalidad de Neuquén que venga de Nación o de Provincia. Pero la recomendaciones en el espacio público la vamos a hacer, porque nos vamos a seguir cuidando”, indicó Morán.

Crecimiento de los contagios

Entre las 24 jurisdicciones del país, 22 han registrado un crecimiento de casos confirmados de COVID en la última semana. En algunas jurisdicciones el aumento ha sido más pronunciado, como son: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Esta ola también se produce en otros países de la región, como Brasil y Chile. Europa y América del Norte enfrentan aumentos del COVID junto con más casos de gripe y bronquiolitis.