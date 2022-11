Vuelve a funcionar el Tren del Valle entre Neuquén y Plottier

El Tren del Valle volverá a funcionar esta tarde para cubrir el trayecto que une Neuquén capital con la ciudad de Plottier. El servicio había sido interrumpido por un conflicto con Ferrosur, la empresa de carga que también tiene bajo su ala el mantenimiento de las vías y que presta personal a Trenes Argentinos, la firma a cargo de la concesión. Esta última, según Ferrosur, tiene una abultada deuda y decidió no seguirle prestando maquinistas y ayudantes, lo que había originado el cese temporal del funcionamiento del tren. Pero durante la jornada de este martes hubo reuniones para acercar a las partes y se logró una salida al conflicto.

Acto seguido, el jefe comunal pidió que el servicio se ponga “a funcionar inmediatamente”, argumentando que el municipio y los usuarios no tenían nada que ver con esas disputas a nivel nacional.

También aprovechó para hacer referencia a las sucesivas postergaciones que tuvo la inauguración de los apeaderos. Dijo que espera que los funcionarios nacionales “cumplan su palabra” y asistan al acto inaugural, previsto para el 9 de este mes.

Lo que aún no encuentra solución es la reactivación del servicio Neuquén-Cipolletti, que lleva casi diez meses interrumpido y no se sabe cuándo se va a reponer. El servicio dejó de funcionar por los constantes accidentes sobre el puente en la zona de la Ruta 151, donde los camiones de carga no calculaban bien la altura y chocaban, desacomodando la estructura y dejando sin medio de transporte ferroviario a mucha gente que lo utilizaba para viajar de una ciudad a la otra.

Lo que se supo, según explicó en su momento el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, es que Vialidad Nacional estimó un plazo de seis meses para iniciar la obra, que consiste en garantizar una altura entre el asfalto y el puente de 4,60 metros. Los trabajos incluyen el socavamiento de la ruta, contemplando el paso de un gasoducto y un canal de riego.

Pero la realidad es que la obra aún no se licitó, con lo cual la vuelta del tren a Cipolletti no tiene ni siquiera una fecha estimada.