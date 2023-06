¡Vuelve! Juan Martín del Potro jugará de nuevo un torneo de tenis: cuándo y dónde

Nunca se sabrá cuánto podría haber durado la carrera de Juan Martín del Potro en la alta competencia si las lesiones no lo hubieran tenido al maltraer. El tenista argentino se operó, realizó todo tipo de tratamiento e intentó varias veces volver a las canchas, a cuesta de un gran dolor para su cuerpo, sin embargo, finalmente decidió retirarse hace un tiempo. Pero al parecer, una promesa fue suficiente para que el nacido en Tandil decidiera darle otra oportunidad al deporte.

Del Potro china 1.jpg

“Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”,