Vuelven los descuentos en la luz para los que no tienen gas de red

El funcionario no precisó a cuántas conexiones alcanzará el subsidio. El año pasado fueron 9632 en toda la provincia. "Ahora estamos haciendo un relevamiento con los municipios para actualizar los números, mediante el entrecruzamiento de datos de la red de gas domiciliaria y la red de energía eléctrica. Hay barrios nuevos que no tienen gas y se incluirán en el padrón, como así también donde no había gas, pero ahora se hizo la red, serán dados de baja". explicó en una entrevista en LU5.