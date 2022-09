Wanda confirmó su separación de Icardi: "Es muy doloroso"

" Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí", escribió al comienzo de un texto que publicó en sus historias de Instagram.

Y agregó: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no solo por mí, también por nuestros hijos".