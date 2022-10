Wanda no tuvo piedad y dijo el nombre del futbolista que quiso conquistarla

¿Quién es la máscara? cursa sus últimos programas. El programa que conduce Natalia Oreiro pudo repuntar este martes en rating y si bien la diferencia no fue amplia superó a Marcelo Tinelli y Canta Conmigo ahora.

El show tiene a los investigadores más polémicos, entre ellos, a Wanda Nara que no pierde oportunidad para referirse a su vida personal y también reflotar algún que otro romance perdido en la farándula.

Todo comenzó luego de la audición de Olaf que cantó Magia veneno, de Catupecu Machu. En ese momento Wanda confesó que para ella era Daniel Osvaldo y decidió hacerle unas preguntas para chequear si efectivamente detrás de la máscara está el futbolista, cantante y ex de Jimena Barón.

De esta manera expresó: “Para mi está Daniel Osvaldo. Lo veo calentón y con unas actitudes que le vi en el campo de juego. Moldavsky ya lo había tirado y las pistas me llevan a que es él porque canta y porque sé que está por sacar un disco nuevo”.

Olaf es daniel osvaldo.jpg

Y consultó sobre un encuentro: “¿Nos encontramos una vez en el VIP de un estadio y casi te mandás una icardeada porque no estabas jugando, estabas lesionado y pasaste a ser espectador del equipo?”.

“Todos cometemos errores”, le contestó el participante, y finalmente, aseguró ante la pregunta de la empresaria si le gusta el rocanrol. “Me encanta”, respondió el vikingo que aún no ha sido descubierto por los investigadores y sigue en competencia.

La última eliminada del programa fue Dalma Maradona quien estaba detrás de Mamba, la sapa. Sobre su participación, la hija de Diego Maradona, confesó que Claudia Villafañe no lo sabía. "Les agradezco la invitación. Fue hermoso" dijo la actriz. "Nunca canté, siempre me gustó, pero me dio mucha vergüenza. Fue la excusa perfecta estar dentro de la sapa para poder cantar", reconoció.

"Mi marido sí sabía porque tuvimos que hacer un equipo para cuidar a mis hijos", sostuvo Dalma. En otro momento, Roberto Moldavsky había dicho que podría ser Gianina Maradona, pero su hermana aseguró que "no la traes a la tele de ninguna manera".