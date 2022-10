Werner se convirtió en cupido: le propuso casamiento con la ayuda del bicampeón

Los fanáticos del Turismo Carretera disfrutan a pleno la presencia de la categoría más importante del país en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Como es habitual, los pilotos le dedican parte de su tiempo a los espectadores. Se sacan fotos, firmas autógrafos y incluso suele haber alguna charla fierrera. Lo que no es común es un pedido de casamiento en los boxes.

“Nunca me pasó de tener a dos hinchas de esta manera, me llevé una sorpresa cuando hablé con tu novio que me dijo que quería hacer algo acá adentro del box”, expresó el piloto y de inmediato el joven se arrodilló para pedirle casamiento a Zoe.

Werner es protagonista en el fin de semana. Este sábado clasificó tercer y hoy ganó la serie más rápida, por lo tanto, largará primero en la final que comenzará a las 13.30.