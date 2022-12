¿Y ahora?: FIFA abrió un expediente contra la Argentina y Países Bajos

Argentina y Países Bajos protagonizaron una batalla futbolística en Lusail que quedará grabada por siempre en los registros de la Copa del Mundo. La Albiceleste eliminó a la ex Holanda por penales tras igualar 2-2 en los 120 minutos, en un partido que estuvo picado desde antes que arrancara a rodar la pelota.

A su vez, "la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación Holandesa de Fútbol por posibles infracciones del artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación con el mismo partido".

El clima comenzó a caldearse un día antes del partido, cuando el entrenador Louis Van Gaal declaró que Lionel Messi no había tocado la pelota en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 y hasta se atrevió a decir que la Pulga "no sumaba a su equipo" cuando no tenía la pelota.

argentina paises bajos 2.jpg FIFA abrió un expediente contra la Argentina y Países Bajos por los incidentes en el duelo de cuartos de final.

Ya durante el juego, más precisamente en la definición por penales, hubieron algunas actitudes de los futbolistas de Países Bajos que molestaron a los argentinos. Es que los neerlandeses, que habían fallado sus dos primeros disparos, intentaron distraer a los pateadores albicelestes en la caminata hacia el arco. Una vez consumado el pase a semis, los jugadores de la Scaloneta se mofaron de los neerlandeses.

La imágenes más fuertes fueron las dedicatorias, un tanto subidas de tono, de Emiliano "Dibu" Martínez a Virgil van Dijk y el cruce de Messi con Wout Weghorst, en el que quedó inmortalizada la frase "¿Qué mirás bobo? Andá para allá bobo".