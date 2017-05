¿Y la bombachita?

Antes de cada presentación, la actriz siempre estira cada músculo y esta vez, un miembro del staff de la obra la pescó in fraganti dentro de su camarín elongando y publicó la foto en las redes sociales. Lo que más llamó la atención fue el “look hot” de la morocha, porque no se ve que lleve una bombacha puesta.

Según la propia Griselda, en la imagen está “estirando los isquiotibiales”, ya con la peluca rubia puesta y una camisa larga que, por la posición del cuerpo, le queda por encima de la cola.

Sus seguidores se sorprendieron porque no se ve que tuviera puesta una bombacha, ya que la foto fue tomada de perfil y no se llega a ver.

Seduce a multitudes: La imagen, publicada en Instagram, recibió más de cinco mil “likes”.

La pescaron: Un integrante del staff de la obra le sacó la sensual foto mientras ella elongaba.

Sigue la pelea

Griselda hace poco confesó que no volvería a trabajar con Facundo Arana, con quien compartió cartel en la serie Farsantes. El actor tuvo un mano a mano con Intrusos y le devolvió el guante: “No consigo que me importe. Realmente no consigo que me afecte. Estoy tan preocupado por cuestiones que tienen que ver con mi laburo, con mis compañeros, que realmente no lo consigo”.