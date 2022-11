Y la embocaron Messi... ¡y el Brujo Atahualpa!: "Ahora..."

Tenían que aparecer ellos. No podían volver a fallar. Cada cuál en lo suyo, dos genios que no suelen equivocarse. Lo cierto es que tras el traspié del estreno, en la cancha y los pronósticos, este sábado la embocaron los dos: Leo Messi frotó la lámpara en la cancha y el Brujo Atahualpa se lució con su pronóstico.

"Va a ser difícil pero no imposible, Argentina lo va a sacar adelante. Esta vez no me pidan resultados, pero ganamos. Ahora, me tengo toda la fe para lo que viene", explicó el gurú más famoso de la región y del país.