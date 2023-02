Ya son cinco los argentinos muertos tras el vuelco de un micro en Brasil

Las 22 personas que resultaron heridas debieron ser trasladadas a distintos centros de salud del Estado de Paraná, informó la Policía Federal de Carreteras. Las autoridades investigaban las razones del desbarranco, que se produjo antes de la ciudad de Irati, 300 kilómetros al noroeste de Florianópolis.

A través de un comunicado, la empresa Viação Catarinense, propietaria del vehículo accidentado, lamentó el hecho y afirmó estar colaborando con las autoridades locales en la asistencia a los damnificados. Asimismo, la compañía destacó su "compromiso con la seguridad" y se mostró a disposición para el esclarecimiento del caso.

Este fatal accidente se dio escasas horas después de otro similar ocurrido en el municipio de Além Paraíba, en Minas Gerais, cuando un micro cayó de un puente y tres futbolistas amateurs y su técnico fallecieron.

Testimonios

Un sobreviviente, Alex Souza, dio su testimonio a los medios: "Venía de Balneário ya durmiendo. Noté que cinco veces, más o menos, entre Balneário y Curitiba, ya se estaba comiendo el carril izquierdo y la gente tocaba la bocina” y dijo que al escapar del accidente increpó al chofer sobre lo sucedido y le admitió: "No te voy a mentir, estaba cansado, me dormí y me dormí y me salí de la carretera”.

“Todo sucedió muy rápido. Me desperté cuando se detuvo. El autobús todo destrozado y todos gritando. Había mucha gente herida”, dijo Souza en diálogo con ND Mais, y agregó: “En ese momento, todos buscaban a sus compañeros y yo buscaba a mi cuñado. La gente desesperada diciendo que el bus se iba a caer. Salí y nos arrastramos para llegar arriba. Había unas 15 personas en el camino, algunas llorando y otras heridas”.