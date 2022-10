¿Ya tenés tu regalo para mamá?: Algunas opciones de emprendedores

Ya no queda nada para mimar a la mujer -tal vez- más importante de nuestras vidas. La mamá que nos vio nacer, la mamá de tus hijos o la mamá corazón que es un pilar en nuestras vidas. La mamá que es una estrella en el cielo o es recuerdo vivo en su familia.

Por estos días, las calles de la ciudad renovaron sus vidrieras con consignas alusivas al Día de la Madre para tentar a los clientes o clientas con la compra de la remera o la camisa que es tendencia para esta primavera-verano, por ejemplo, y que se acompañe de una tarjeta feliz. Pero otro universo enorme que se ramifica como un pulpo y de forma imparable en las redes sociales ofrece una infinidad de propuestas emprendedoras que no necesariamente tienen visibilidad en las calles. Más bien apuestan a la venta on line o se lanzan a la conquista de otros mercados en franco crecimiento como los showroom y/o ferias privadas y del Estado.

Pero no sólo productos, porque también se venden servicios que son un mimo para la piel y el cuerpo de la mujer. Desde los más espirituales, como la lectura de una carta natal o los registros akáshicos, hasta los más estéticos y que son tendencia mundial; como el perfilado de cejas y el microshading o la cada vez más recurrente consulta en gabinetes fitocosméticos.

Todo depende de los gustos e intereses de cada mamá y, claramente, del bolsillo del o la clienta, en tanto existe un abanico de precios muy amplio que arranca en 500 pesos con pequeños objetos artesanales que son un detalle hasta la box mamá que supera los 8 mil pesos y servicios estéticos que alcanzan los 28 mil pesos.

Se suman los clásicos desayunos en casa y las invitaciones con descuento a un local gastronómico. El factor sorpresa, en cualquier caso, es clave, y si el regalo es original, mejor aún. Es que fuera de lo comercial, la carta de puño y letra que podamos regalar a mamá genere esa felicidad que un bien material no puede comprar. O los garabatos de un dibujo infantil y la palabra "mamá". Esa canción, la favorita, interpretada por su familia, el perdón que no llegó antes ni de otra manera, las ganas de compartir y viajar, aunque el paseo no vaya más allá del río Limay.

¿Vos ya tenés tu regalo para mamá? ¿Qué te gustaría recibir? Contame abajo.

