"Todos hemos errado, somos seres humanos. He visto jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja, he visto periodistas que han dicho que Scaloni no podía ser técnico de la selección o han criticado a Messi". La declaración es de Yael Falcón Pérez, el árbitro del polémico empate entre Independiente y Racing en el clásico de Avellaneda.