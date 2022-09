Yanina Latorre abrió su corazón y confesó que la traicionaron: "Y..."

Mediante distintas historias de Instagram, fue contando cómo se sentía y realizó un balance hasta esta parte del año: "Estuve meditando estos días. Yo creo que este año tuve momentos que fui como dejando pasar. Y por ahí... esto no se va a repetir. Este año sufrí un par de dolores y desilusiones, traiciones que no me esperaba".

El tajante comentario de Yanina Latorre en las redes sociales.mp4

"Y por ahí yo me hice la viva o esperé que alguien se arrepienta y pida disculpas y no ocurrió. Lo estoy diciendo en serio. Y a veces está bueno parar y decir 'che, la verdad que fui una chot... y no estuvo bueno. Me equivoqué, no estuve bien con ella'", explicó sobre acciones que esperaba de las demás personas y no llegaron.

Además, no dudó en abrir su corazón para sus seguidores y para mostrar cómo está su situación emocional: "Pero bueno, cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace. Pero creo que tuve un par de meses de desilusiones grosas que nunca me imaginé. Y eso me está pegando un poco. Yo me hago la fuerte, pero soy sensible. Eso me sirvió igual para darme cuenta de muchas cosas".

“Recompuse muchas cosas buenas de mi vida, otras las saqué. Igual uno a veces destierra esperando que el otro se arrepienta o asuma sus errores. Yo me equivoqué mucho con la gente este año. Pero hay mucha gente que se equivocó conmigo y a veces te pasa que 'ay cuidado con Yani Latorre que es una loca’”, mencionó invitando también a la reflexión por parte del resto.

Yanina Latorre tiene miringitis bullosa.jpg

Para cerrar, explicó que muchas veces lo que se ve en los medios no es lo que refleja la persona, por eso aclaró: "Ay mi amor, esa sos vos. Hay gente que me hace mala fama con este personaje hermoso que tengo. Yo duermo liviana, no me meto con nadie, no soy envidiosa, laburo. A veces el otro proyecta mal. Cuidense con sus amigos. Tienen que ser honestos. No te sirve que cuenten tus secretos o que te cuenten solo una parte".

Por lo pronto, Yanina Latorre se encuentra mejorando de su miringitis bullosa y se espera que se pueda reintegrar a su trabajo si continúa mejorando.