Yanina Latorre contó un grave secreto del divorcio de Jorge Rial y Silvia D'Auro

La relación más larga en la vida de Jorge Rial fue la que tuvo con Silvia D’Auro, con quien adoptó a sus dos hijas, Rocío y Morena. Sin embargo, desde su separación poco se supo de la mujer, que incluso también abandonó a sus dos hijas. Sobre lo que pasó entre ellos nunca se supo con claridad, y siempre hubo mucho misterio sobre lo que pasó con ella y el porque de su repentina desaparición. Por eso, fue una sorpresa para todos cuando Yanina Latorre reveló hace pocas horas un detalle hasta ahora desconocido sobre la ruptura entre el conductor y su ex esposa.

“Fui a Punta del Este a un evento de una ONG y me tocó en la misma mesa que Silvia, estaban recién separados y los mensajes que me mandó. Yo no era amiga, la vi tres veces en Punta del Este”, admitió Yanina Latorre.

Rial Silvia Dauro 2.jpg

Hace pocos días, en una charla sobre otro tema, Jorge Rial terminó revelando el porqué se separó de la madre de sus hijas. "El poder trae la guita. Fijate que todos lo que quieren es tener poder. Y los que tienen guita necesitan el poder. A mi me trajo problemas. Yo dejé un matrimonio por eso, se ha roto un matrimonio por ambas cosas”, aseguró el conductor refiriéndose claramente a Silvia D’Auro.