Yanina Latorre describió cómo se fue Estfi Berardi de LAM: "Como una..."

Recordemos que en medio de aquel escándalo Berardi no solo aseguró que los chats eran falsos sino que inició acciones legales contra la misma Aldrey y, a su vez, contra Yanina Latorre, una de sus compañeras del programa de América, lo que no cayó nada bien en el medio. Y ahora en las últimas horas volvió a ubicarse en la agenda mediática debido a los avances de la querella iniciada por la influencer.

Horas más tarde, desde LAM se dispusieron a debatir el avance, ante lo que Berardi tuvo una particular reacción. “No puedo hablar del tema”, remarcó, cuando el conductor le preguntó sobre la demanda. Y continuó: “Leguizamón (su abogado) no me deja hablar del tema. Los abogados de Sofía pidieron que no se haga público el tema, yo firmé un papel”. Y luego, para redoblar la apuesta dijo: “Hablen del tema si quieren, yo salgo a tomar unos matecitos que todavía no merendé y vuelvo”.

Dicho eso, se paró con el termo y el mate en la mano y se fue del estudio. Se metió en el baño y después se sentó en uno de los camarines. Molesta por esta puesta en escena, Yanina Latorre le disparó con munición gruesa: “Esto es un show patético, se escapó como una rata porque no puede dar la cara. Busca prensa. Nunca en la vida tomó mate en el estudio, es penoso”.

Con la bailarina todavía afuera del estudio, el conductor reveló que con su demanda buscaba una reparación de 100 mil dólares tanto de parte de Latorre como de Aldrey. Ante eso, la conductora de Yanina 1079 exclamó: “Ahora entiendo por qué el show de la pendeja patética”.