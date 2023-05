Yanina Latorre explotó tras una editorial de Página 12 en su contra

“Me están pegando las ensobradas, las militantes, las kirchneristas, las pauteras ¡Todas minas fracasadas! Me mandaron una nota de este diario militante Página 12, donde una ‘nadie’ me da para que tenga y guarde” , comenzó exaltada Yanina Latorre en su cuenta de Instagram.

Dado a que el artículo hacía referencia a las constantes peleas de Yanina Latorre con mujeres, ella respondió: "Yo entiendo que están obsesionadas conmigo, ¿Qué les jode de mi alegría, de mi felicidad? Soy mucho mejor, más feminista y matriarcal que ustedes... Ustedes son selectivas, porque tienen prejuicios, se basan en los clichés".

“Cuando una boluda, conch…seca, resentida, fracasada, cagada de hambre, periodista militante, que deja de ser periodista creíble, porque está condicionada por el sobre o la pauta del medio donde labura, ahora están todos dándome”, mencionó alterada.

“Duro de Domar, la Chipi, Callejón ¡Están todos dándome! Te basás en clichés, te molesta que sea rubia, que tenga carácter y que me defienda", continuó con su descargo en sus stories en las que se puede ver que estaba tomando una copa de vino.

"Te lo voy a explicar de nuevo, yo no le doy a nadie, le contesto a ustedes. A la Callejón, a la Berardi, a todas, porque todas inventan, porque no pueden conmigo. Asúmanlo, tengo talento, aunque te burles de mí, no soy de country, no soy de Nordelta", explicó haciendo alusión a que ella no ataca, sino que simplemente responde.

“Que importante debo ser para que una don nadie, fracasada, me dedique una nota entera en un diario ¿Por qué no hablan de la democracia? ¿Por qué no hablan de la inflación? ¿De la política?”, cerró pidiéndo que aborden temas ajenos a ella.