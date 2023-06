Yanina Latorre habló de Fede Bal: "Es peor que un mujeriego"

Tras el fuerte escándalo que Fede Bal protagonizó al engañar a Sofía Aldrey, el actor parecía haber bajado el perfil e, incluso, dio algunas notas en las que aseguró que ya no quería hablar de su vida privada sino sólo de su trabajo. Pero, en las últimas horas, el hijo de Carmen Barbieri hizo una publicación para conmemorar su histórico tweet viral que generó mucha polémica en su momento.

En tanto que en LAM cuando trataron el tema, no sólo Nazarena Vélez se mostró muy dura con Bal, sino también la panelista Yanina Latorre , que se despachó con todo: “Después dice que quiere ser un actor serio y hacer Shakespeare. Para mí puede convivir todo… pero es él el que dice que sólo quiere hablar de trabajo. A mi esto que escribió me dio vergüenzita ¡Es un pibe grande!”.

Asimismo, Ángel De Brito acotó picante: “Yo nunca vi a nadie que festeje el aniversario de un tweet ¡Es la primera vez!”. En tanto que Latorre agregó: “Federico tiene 33 y la madre habla de él como si tuviera 12 ¡A esa edad sos un boludo grandote! Yo ya estaba casada, era madre ¡dejémonos de joder! No es un niño, chicos ¡es un tipo muy grande! ¡Este no sólo es mujeriego, sino que es peor porque también hace boludeces! ”.

https://twitter.com/balfederico/status/1664609779329761283 Hace unas semanas se cumplieron 10 años d mi hit Tweet, y me parece importante a modo de homenaje poner en contexto y explicarles cuáles son mis 7 mandamientos ABRO HILO https://t.co/xLbbiM4TWJ — Federico Bal (@balfederico) June 2, 2023

Por otro lado, el conductor terminó siendo vinculado con María Becerra, generando un escándalo entre los fanáticos de La Nena de Argentina.

Es que desde su cuenta de twitter, la cantante y referente del trap argentino hizo un importante anuncio que ilusionó a sus seguidores. “Mañana les doy una linda noticia. Se viene temita con alguien que ustedes quieren mucho”, fue lo que escribió La Nena de Argentina en su cuenta de twitter.

Sin embargo, nadie esperaba que el propio Federico Bal citara el tuit y agregara: “Pero, María por Dios, dame un respiro, tengo la de ‘Rápido y furioso’ y la de la boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual sí, seguí así, tkm”.

Alertados, sus fanáticos salieron rápidamente a advertile a María Becerra que Fede Bal no era un buen prospecto de novio, seguramente alertados por la polémica que el hijo de Carmen Barbieri vivió este fin de semana, cuando se supo de todas sus infidelidades con su ex novia, Sofía Aldrey. “María no es por aquí”, y “aléjese de María, hombre infiel” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron debajo del mensaje.