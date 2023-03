Yanina Latorre reveló cómo fue la charla que tuvo con Jey Mammon y qué le dijo

Latorre explicó que " hasta ese momento era una presunta denuncia... Porque Lucas se presentó en el programa de karina Mazzocco. Nos quedamos todos helados. se empezó a hablar de un conductor de telefé que canta... Yo en ese momento no le escribí porque tenía miedo, no es fácil".

Pero el jueves 23 de marzo por la tarde se dio a conocer la denuncia penal de Lucas Benvenuto contra el conductor de Morfi, que fue desestimada porque prescribió debido al tiempo transcurrido desde los hechos. "Hasta que no aparece la denuncia y el nombre y el apellido, es un rumor. Y a veces hay gente que miente, En este caso Lucas obviamente no mintió. La denuncia de Lucas es muy dura, yo estoy muy angustiada", expresó la panelista.

YANINA LATORRE REVELÓ COMO FUE LA CHARLA CON JEY MAMMON.mp4 A cargo de la conducción de LAM, Yanina Latorre reveló cómo fue la charla con Jey Mammon tras conocerse la denuncia por abuso sexual.

Ante la confirmación del rumor y sabiendo que tenía que enfrentar la conducción de LAM, Latorre se comunicó con su amigo. "Yo hablé hoy con Jey", dijo, visiblemente conmovida. "Fue muy escueto, me pidió que no dijera que hablé con él, pero yo tengo la obligación de contarlo porque es una situación súper delicada”, continuó.

Luego, la panelista explicó que tiene sentimientos encontrados, pero que está del lado de la víctima. Y expresó, también que en el diálogo que tuvo con el presentador él "no me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que no era menor", precisó la conductora interina de LAM.

"Le pregunté qué iba a pasar con él. Me dijo que estaba muy deprimido, que estaba armando el comunicado", dijo Yanina, refiriéndose al descargo que el conductor hizo en sus redes sociales.

Para la Angelita el comunicado no fue suficiente. "Yo creo que tendría que hablar, no a través de un mensaje en redes, muy frío. Le dije que creo que tendría que salir a hablar públicamente", enfatizó Yanina Latorre sobre el conductor que ya fue desvinculado de Telefé y de quién todavía resta saber si va a avanzar en la denuncia por extorsión de la que habla en su comunicado.