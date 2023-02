Yanina Latorre reveló el motivo por el cual sus hijos no conocen a sus suegros

En el mundo del espectáculo argentino hay varias reglas que a pesar de no estar escritas uno debería tener en cuenta si quiere poder tener una carrera tranquila con la menos cantidad de problemas posibles, y posiblemente entre esas reglas la más importante sea no hacer enojar a Yanina Latorre, porque incluso ella misma admite que es una persona por demás rencorosa que no tiene problemas en hacerles pasar un mal momento a sus enemigos, aunque sean de su propia familia.