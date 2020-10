Yanina liquidó a Pampita

En LAM, Ángel de Brito abordó la crisis de ese sector hotelero con un empresario -haciendo alusión a lo que dijo Pampita- pero no pudo concluir el concepto por la reacción de Yanina Latorre. “Vamos a hablar de los albergues transitorios. Pampita dijo que los infieles eran mala gente, que se alegraba que no estén abiertos por los infieles”, dijo el conductor. Y Yanina no se contuvo: “¿Pero ella no le fue infiel a (Martín) Barrantes con (Benjamín) Vicuña?”. Sin dejar que el tema se diluya, el periodista agregó: “Eso decía Barrantes”. Enemiga pública de la ex jurado del “Bailando”, Mariana Brey aportó su fuerte comentario, en alusión a la conflictiva ruptura de Carolina con el polista, hace 18 años: “No, eso lo dijo la Justicia”.