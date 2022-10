Yoselyn, la joven que era buscada en Perú, ya se encuentra con su familia

A su vez, Adriana agradeció a toda la comunidad por el apoyo que recibió durante la búsqueda de Yoselyn y a los medios de comunicación por haber difundido el operativo y permitir acelerar el tan esperado reencuentro.

Yoselyn cumplió el miércoles 25 años. Fue en medio de su regreso a la Argentina.

"Ahora tenemos que cuidarla a ella, esperar a que se tranquilice y seguir adelante. Creo que va a poder, ella es una nena muy positiva. Hoy la veía y me daba cuenta de lo parecida que es a su mamá", expresó, con mucho amor. Cabe recordar que la madre de Yoselyn falleció hace algunos años de cáncer.

En cuanto a la causa judicial, Adriana detalló que quedó sin efecto ya que la joven se encuentra en el país, sana y salva. No obstante, prefirió no dar más detalles de lo que ocurrió en Perú por el bienestar de su sobrina, quien ahora está decidida a continuar con su vida con más fuerzas que nunca.

Un video que recorrió las redes

Una vez en Argentina, Yoselyn grabó un video con su celular, el cual se viralizó en las redes sociales en cuestión de segundos. Allí agradeció a la gente que se preocupó por su salud y contó un poco de lo que fue la búsqueda que emprendió su familia.

"Estuve perdida en Perú, incomunicada, no tenía dinero para sustentarme. Allá el compañero con el que fui me dejó sola. No sabía cómo seguir en un país que no conocía. Se contactaron conmigo mochileros que me contaron que me estaban buscando. Había pedido ayuda, pero no tenía como comunicarme con ellos", detalló en la grabación.

En cuanto a la colecta que se había iniciado para que algunos familiares pudieran viajar a Perú, tanto Yoselyn (en el video) como su tía Adriana (en declaraciones con este medio) aclararon que los pasajes se compraron con ese dinero, pero que -cuando se disponían a emprender camino- les dijeron que no lo hicieran.

"Algunos dicen que fue una estafa y no es así. Los pasajes los sacamos y tenemos todos los comprobantes, pero eran con promoción y, como finalmente no abordamos, no nos devolvieron nada. Sin embargo, le agradezco a toda la gente que sí nos ayudó y se preocupó para que pudiéramos reencontrarnos con Yoselyn", concluyó.

Lo importante hoy es que la joven cipoleña haya regresado a Argentina con su familia y pudiera salir de la situación en la que se encontraba en Perú. El camino que queda por recorrer ahora es el de sanación tanto para ella como para su entorno más cercano.