YPF baja el precio de la nafta y el gasoil hasta un 3,2 por ciento

Desde la empresa se informó que dispuso que a partir de las 0 del lunes los nuevos precios de referencia en la Ciudad de Buenos Aires pasarán en el caso de la nafta Súper de $37,21 a $36,99 (-0,6%) y la Premium o Infinia de $43,45 a $42,89 (-1,2%).

En el caso de los productos diesel también registrarán variaciones a la baja en los surtidores y pasarán en el caso del tipo Diesel 500 de $34,84 a $34,59 (-0,7%) y el Diesel Premium o Infinia de $40,86 a $40,49 (-0,9%).

La de este lunes constituirá la segunda baja desde el 3 de diciembre, cuando YPF recortó los precios un 1,5%, y como ocurrió entonces, se estima en el sector que las restantes petroleras -en particular Raizen que opera la marca Shell y Axion- adopten medidas similares en las próximas horas.

Desde la empresa se explicó, además, que esta baja adicionalmente absorbe la suba de los impuestos directos y los ajustes en los precios de los biocombustibles.

Los precios más económicos de la región

Con esta baja de YPF, y de acuerdo a los precios de referencia del portal especializado globalpetrolprices.com, los combustibles en Argentina quedan entre los más baratos de la región.

En el caso de las naftas, el precio en dólares en el país pasará a ser de US$ 1,04 por litro, en tanto que en Perú es de US$ 1,08; en Brasil US$ 1,12; Chile US$ 1,26; y en Uruguay US$ 1,70.

Para el diesel, el precio en dólares en Argentina será de US$ 0,94 por litro; en Brasil US$ 0,89; en Chile US$ 0,95; en Perú US$ 1,01 y en Uruguay US$ 1,25.