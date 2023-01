YPF sostendrá el pago con tarjeta de crédito en sus estaciones

A través de un comunicado, YPF indicó que “se va a continuar aceptando el pago con tarjeta de crédito en toda su red integrada por más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país, y que no se registró inconveniente alguno con esta modalidad de pago”.

La advertencia de Cecha sobre la suspensión del uso de las tarjetas de crédito en plena temporada de verano era un verdadero mazazo a la economía, debido a que muchos clientes usan ese medio de pago para llenar el tanque de nafta.

La petrolera con acciones mayoritarias del estado nacional explicó que “la totalidad de la red de estaciones de servicio de YPF, propia y abanderada, cuenta con el beneficio de acreditación anticipada de las operaciones efectuadas con las tarjetas Visa y Mastercard. Esto permite que los operadores reciban la acreditación en un plazo de 48 horas hábiles. Además, disponen de un arancel de transacción bonificado del 1,3% en el marco de un acuerdo de YPF y la empresa de procesamiento de datos”.

estacion de servicio generica combustible nafta surtidores YPF sostendrá el pago de combustible con tarjetas de crédito.

Los estacioneros, más allá de la aclaración de YPF, vienen reclamando desde hace varios meses por las comisiones que pagan por la utilización del sistema de cobro. Que en estos casos va desde el 1,5% al 1,8% por compra y con un reintegro de varios días y no de 48 horas como es habitual. Este margen hace que las empresas, sobre todo las que no están asociadas a las petroleras, tengan que pagar en efectivo a los proveedores de combustible “a culata de camión”, como se dice habitualmente. Es decir, con billete uno arriba del otro, para no perder contra la inflación.

Desde Cecha recordaron que en países vecinos, como Brasil y Uruguay, las tasas por uso del sistema son de solo el 0,5% y aseguraron que los plazos de pago no superan las 48 horas, como es el caso de las estaciones de YPF en Argentina.