Zaira Nara reveló quién le dio la idea de escribir un tuit contra Diego Forlán

Hace 12 años Zaira Nara estaba a punto de ir al altar a dar el sí más importante junto con su pareja de aquel entonces, el ex futbolista uruguayo Diego Forlán , con quien había estado de novia por mucho tiempo. Sin embargo, luego de algunas polémicas la relación se rompió y finalmente la boda no se llevó a cabo.

La modelo, actriz y conductora paso por el programa de América Noche al Dente, donde habló de todo y recordó ese momento: “Con mis amigas somos muy clan. Y en esta oportunidad, me había separado y había sido algo bastante heavy, sobre todo para la edad que yo tenía que era 21 años. Era como el fin de la vida. Levanté el teléfono, les dije a mis amigas que me peleé y organizaron un viaje a Pinamar”.

“A los dos minutos estaba sentada en un auto con un bolsito escuchando temas de Ricardo Arjona, Luis Miguel y Alejandro Sanz. Así toda la ruta 2 y me dijeron ‘así llorás y te descargás todo’. Y atrás venía mi hermana porque ella no se podía perder una”, agregó la hermana menor de Wanda Nara.

74WMDAVZIVFEPIO2MLRIOGV6NM.jpg El twit de Zaira Nara contando la separación en el 2011

Con respecto al polémico mensaje que plasmó en sus redes sociales, la morocha contó como fue que nació la idea: “Y en una de las juntadas con mis amigas, una dijo poné un tweet para comunicarlo a los medios. Me dijo ‘¿y si ponés menos mal que no me casé?’. Y yo lo puse, pero lo puse con una inocencia…”.

“Así que fue una idea de una amiga, que después no se hizo cargo porque lo tiró y se fue a hacer unos mates. Y me acuerdo que me escribió Luis Ventura”, finalizó Zaira.