Deportes La Mañana Zambrano Zambrano contó cómo fue su pelea con Benedetto: ¿Qué dijo?

El central de Boca rompió el silencio y habló del cruce que tuvo con el Pipa en el clásico ante Racing. Además, fue rotundo respecto a la sanción que recibió.







“No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”, le dijo Carlos Zambrano al diario Trome de Perú. El defensor de Boca rompió el silencio tras el violento cruce que tuvo con Darío Benedetto en el entretiempo del clásico ante Racing y la posterior sanción del club hacia los dos jugadores.

"Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve", dijo el defensor al medio peruano.

Además, se refirió a los dichos del ex Boca y panelista de Tyc Sports, Cristian Traverso, quien aseguró que "si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar"; pero evitó meterse en una nueva polémica. "No soy mucho de ver las noticias que se publican acá (en Argentina), prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho", agregó .