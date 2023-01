Zapala tiene un bosque con piletas que es la atracción del verano

POSTALES BOSQUE COMUNAL (3).JPG

En referencia a la infraestructura dijo que “las piletas cuentan con toldos familiares para que la gente pueda pasar un día diferente y refrescarse. Además del parquizado del lugar y el predio cerrado para su mayor seguridad”. Comentó que en el lugar hay canchas de arena, parrillas y estacionamiento.

En cuanto a las estadísticas de la concurrencia al bosque, el funcionario precisó que “en cuanto a la gente en relación con el año pasado, siempre está esperando el ingreso muy ansioso y todos los días se observan grandes colas en el ingreso a las piletas. La concurrencia es periódica y se observa con mayor masividad los fines de semana. Los usuarios que visitan este complejo son familias residentes de Zapala como también de localidades y provincias vecinas”.

POSTALES BOSQUE COMUNAL (20).JPG

En cuanto a los números dijo que “hemos tenido alrededor de 700 personas los días que más calor hizo, pero por lo general es un promedio de 400 a 500 personas por día”.

Por último, señaló que “la idea es que la gente tenga cerca un lugar en su ciudad para poder pasar el día en familia, amigos, refrescarse, divertirse, escuchar música y pasar un gran día en el Bosque Comunal. Estamos muy contentos de que se haya concretado esta hermosa obra que como siempre decíamos era muy necesaria y accesible para toda la comunidad”.

POSTALES BOSQUE COMUNAL (12).JPG

Un domingo a pleno

Este domingo la temperatura acompañó a pleno el verano en el centro neuquino y todos los zapalinos se volcaron a las piletas del bosque comunal. Se pudo observar grandes colas en el ingreso del complejo de piletas, mientras los demás espacios de acampe y canchas lucían repletas.

POSTALES BOSQUE COMUNAL (13).JPG

Chicos y grandes disfrutaron de las bondades del lugar y los clásicos chapuzones se repetían una y otra vez. El agradable sol sirvió también para que muchos se animaran a tomar sol y cualquier espacio disponible era ideal. Muchas chicas accedieron a las fotos con frescura y naturalidad. El ambiente del lugar era cálido y agradable. El dato distintivo fue observar en el agua de las piletas y a lo largo del predio a muchos abuelos acompañando de igual a igual a sus nietos. También muchas mamás de bebés por nacer se acercaron a disfrutar del agradable día.

Historias de pileta

El mundo de las piletas es un lugar donde confluyen muchas personas y donde muchas veces se entrelazan historias y también hay otras que se empiezan a escribir en el mismo lugar. Yanina Sosa en los últimos días antes que nazca su segundo hijo llegó a la pileta para apaciguar el calor. “Estoy disfrutando un rato la pileta y este lugar que quedó espectacular, es una obra que el intendente de la ciudad le puso muchas pilas y lo logró. También estoy muy feliz porque estoy a un par de días de tener a mi bebé y estamos disfrutando en familia. Mi bebé se llamará Mateo Feliciano y es mi segundo hijo”, dijo con orgullo al pie de la pileta acompañada por su pareja Alexis Monsalve.

YANINA SOSA (1).JPG

Con respecto al renovado bosque comunal dijo que “es muy importante porque no teníamos nada para disfrutar, hace un par de años atrás teníamos que viajar hasta Mariano Moreno. Más allá de tener la pileta este lugar se hizo muy familiar, quedó hermoso, le pusieron ganas a todo lo que hicieron y le da otra impronta a la ciudad, podemos disfrutar todos de este espacio familiar. Es muy bueno que hayan agregado piletas porque cuando había una sola se llenaba demasiado y ahora hay más espacio, más lugar, está muy lindo”.

Al otro costado, en la pileta nueva, Rafael Yori de la provincia de Córdoba era la primera vez que visitaba el bosque comunal. “Vine de visita a la casa de mi sobrino hace un mes con intenciones de quedarme. Muy lindo es el lugar, uno de los mejores lugares a los que he ido acá en el interior. El predio, la pileta, es muy agradable. En Córdoba mi trabajo es gastronómico y acá he venido a buscar nuevos horizontes. Me interesa seguir el camino de los petroleros, camioneros, algo así. Me vine solo, mi pareja se quedó allá y cuando haga vida acá ella se viene también. Me he acostumbrado al ambiente zapalino pero todavía no me acostumbro en las noches, para mí es muy frío. Es la primera vez que vengo, el predio es muy lindo. He viajado por un montón de lados y este es uno de los mejores lugares que he visto, la comodidad, la atención, el cuidado, muy lindo todo, los felicito”, cerró.

RAFAEL YORI (1).JPG

Y en un lugar tan concurrido no podían faltar los mates y en uno de los toldos del predio la estilista zapalina Egle Eseisa compartía unos “verdes” con su amiga Anita y su pequeña hija. “He venido en otros años, pero no suelo venir habitualmente, pero está muy lindo. Hoy vine porque me invitó mi amiga Anita y su hija, vinimos a pasar el día, a tomar un poco de sol, a la pileta”. Consultada por la importancia del lugar dijo que “para Zapala es un área de esparcimiento importante para la gente que no puede irse de vacaciones, no puede irse al río por los km que nos queda, es un respiro, es un alivio para el zapalino. Apuesto por más lugares así en Zapala”.

EGLE ESEISA.JPG

El Punto Saludable, un gran acierto

En el bosque comunal todos los domingos funciona el clásico Punto Saludable que depende del hospital Zapala. “Lo que hacemos en el punto saludable es promoción, prevención y tratamos de estar en todos los eventos masivos de la ciudad de Zapala. Podemos trabajar con la municipalidad o con cualquier institución que nos invite. Repartimos folletería, tomamos glucemia, hablamos sobre los cuidados del sol, la hidratación, porqué usar el protector solar, la alimentación, hablamos sobre anticoncepción, repartimos folletería, enseñamos a hacer el uso correcto del preservativo, enseñamos a hacer barreras de látex, hablamos de todo un poco", detalló Fabiola Masciocchi, coordinadora del Punto Saludable del hospital Zapala.

PUNTO SALUDABLE (1).JPG

"La comunidad necesita estos espacios en donde poder sacarse dudas, tomarse la TA de otra manera. Se acercan un montón, consultan un montón, nosotros estamos dispuestos a estar en los eventos porque ellos consultan, controlan, preguntan dónde pueden ir a atenderse. Tenemos redes para que puedan acercarse a los centros de salud, al hospital, de esa manera ellos cumplen con sus tratamientos”, aseguró.