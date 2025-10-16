PROSPERINA LEIVA (Q.E.P.D.)

Falleció en Zapala, el 15-10-2025, a los 76 años, sus Hijos: JOSÉ, GABRIEL Y ADELA, Hijos Políticos, Nietos, Bisnietos y demás familiares, participan su deceso y comunican que sus restos, trasladados hasta Loncopué y velados en sala velatoria de calle Cacique Purran S/Nº, fueron inhumados ayer a las 19,00 Hs. En la Necrópolis de dicha ciudad. Traslado y Servicio: Grupo Diniello Zapala. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/filomena-moralesde-huenten