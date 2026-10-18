Se inaugura el asfalto en la "ruta del paraíso" de la provincia de Neuquén
Rolando Figueroa anunció que el 20 de enero se habilitará el pavimento de la Ruta 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia. Ya hay 38 kilómetros terminados.
Rolando Figueroa anunció que el 20 de enero se habilitará el pavimento de la Ruta 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia. Ya hay 38 kilómetros terminados.
Crece en condiciones ambientales exigentes y es una especie poco frecuente en la provincia. La experiencia de descubrir la flora de la región.
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