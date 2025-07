Video para el escándalo: así es Pasarella, la nueva canción de Emilia

El video, que comienza en el patio de comidas de un shopping, muestra una figura que representa a Anna Wintour, ex editora en jefe de la revista Vogue. De repente, Emilia y Six Sex irrumpen la monotonía y comienza a recorrer el pasillo como si fuera una pasarela. “Con mis tacos de museo me paseo por Milán, visto marcas europeas que no sé ni pronunciar”, comienza diciendo la oriunda de Nogoyá.