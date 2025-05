La terrible pelea de Emilia Mernes con un cantante: "¿Vos estás mal de la cabeza?"

“¿Él plantea la música y ustedes escriben lo suyo?”, preguntó Nico Occhiato acerca de cómo fue el proceso de creación junto al productor. Para sorpresa de todos, Callejero Fino reveló: “Que yo sepa ni Big One sabía que iba a ser la sesión".

“La de ‘pasame el fuego’ fue hinchando las b*las”, añadió sobre cómo surgió esta icónica frase que se hizo viral como trend de TikTok. “Fue jodiendo, estaba el Duki, estaban un par ahí”, recordó sobre el papel fundamental que tuvo el rapero argentino en la creación de este tema.

“Me re sirve grabar con Emilia”

emilia mernes.jpg

A continuación, contó un dato que nadie sabía hasta el momento. Callejero Fino confesó que antes de que la canción saliera a la luz hubo una pelea interna con el productor. “Nosotros grabamos la canción y Big One me decía ‘yo necesito la canción’”, señaló y recordó cuál fue su argumento en la discusión: “Dejámela a mí, que a mí no me conoce nadie, a mí me re sirve grabar con Emilia”.

A lo que el productor le aseguró: “Confiá en mí, la voy a subir a un canal con 0 seguidores”. Con el carisma que lo caracteriza, el cantante recordó que le dijo: “¿Vos estás mal de la cabeza? ¿Hice una canción con Emilia y te la voy a dar a vos para que la subas a un canal sin seguidores?”.

“Después lo hablamos con mi manager y decidimos confiar”, remató sobre esta anécdota de la canción que logró acumular más de 400 millones de reproducciones y es uno de los más grandes hits en toda su trayectoria.