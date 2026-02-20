Le robaron una heladera, la encontró por Facebook y se reunió con el delincuente

Efectivos de la Comisaría 18 acompañaron a la víctima a la reunión, pero no alcanzaron a aprehender al rápido delincuente.

Otro vecino de Neuquén logró recuperar un elemento que le robaron luego de rastrear por Facebook y dar con un delincuente que la ofrecía en venta. Pactó un encuentro, pero no debió fingir mucho delante del "vendedor" , ya que éste último se dio a la fuga tras ver a la Policía cerca.

Según informó la Policía, la heladera portátil había sido robada días atrás y aunque su propietario radicó la denuncia correspondiente, al igual que muchos otros vecinos en su situación, resolvió no sentarse a esperar, sino volcarse a las redes sociales para intentar hallarla.

Cabe recordar que la mayoría de los delincuentes no se queda con los objetos robados, sino que los revenden . De esta manera, se deshacen del elemento que podría valerles una imputación si fuera hallado en su poder y, además, hacen dinero rápido y fácil.

La intuición del vecino no estuvo errada y, en poco tiempo, dio con lo que parecía ser su heladera, la cual era ofrecida en venta por otro usuario en Marketplace de Facebook. Decidido a recuperarla, contactó al "vendedor" y pautó la transacción sin dudarlo.

Comisaria 18 Gran Neuquen Sur Sebastian Fariña Petersen

El vendedor no sospechó y así concretaron el encuentro para intercambiar dinero y el elemento. Pactaron reunirse en la intersección de Pilhue y Cerro Batea Mahuida, el jueves alrededor de las 17.

Previo al encuentro, el damnificado acudió a la Comisaría 18 y explicó la situación; los efectivos se comprometieron a acompañarlo para intentar demorar al sospechoso y recuperar la heladera.

Minutos antes de las 18, el sospechoso se presentó en el lugar con la heladera, pero rápidamente notó la presencia policial en las inmediaciones. Viéndose acorralado, abandonó el objeto y huyó corriendo del lugar. Los efectivos ya no pudieron alcanzarlo.

Finalmente, la heladera fue secuestrada y trasladada a la unidad interviniente. El damnificado informó que se presentará con la denuncia y la documentación correspondiente para acreditar la propiedad del bien recuperado.

Le robaron la bici y la rastreó por Facebook

Una vecina sufrió el robo de su bicicleta rodado 29, color amarilla con negro. Fue el 22 de mayo del año pasado. Pero como supuso que las esperanzas de recuperarla eran pocas, optó por no hacer la denuncia policial, una actitud que adoptan no pocas víctimas de hechos delictivos ante la presunción de falta de eficacia de las investigaciones y la convicción de que acudir a las autoridades es malgastar tiempo.

Sin embargo, la señora no se quedó de brazos cruzados e hizo un rastreo por las redes sociales para ver si encontraba su rodado, ya que es en esos espacios virtuales donde suelen aparecer ofertas de productos legales y de los otros.

Y su labor dio resultados, porque pocos días después descubrió que su bici la estaban vendiendo por Facebook.

Como una detective, de manera subrepticia se contactó con el vendedor y simuló estar interesada en adquirir el vehículo.

Estafa moto La vecina buscó su bici en Facebook y encontró que la vendían. Hizo una cita con el vendedor y lo atrapó la policía. Zafó porque la mujer no quiso seguir la causa. Archivo

Mantuvieron una conversación -en la que se puede inferir que discutieron el precio- y como resultado acordaron encontrarse minutos después del mediodía del 25 siguiente -día en que se conmemora la Revolución de Mayo- en la esquina de las calles Naciones Unidas y Falucho, donde se encuentra el hospital Pedro Moguillansky.

Pero antes de ir a la cita la propietaria damnificada tomó la precaución de comunicarse con la Comisaría 24 del barrio don Bosco e informó que había concertado el encuentro con el poseedor del rodado.

Con ese dato, una patrulla de uniformados fue hasta el lugar y, en efecto, se encontraron con un joven que tenía la bici en su poder.

Cuando los policías le consultaron sobre su procedencia, el ciclista admitió “no poseer documentación alguna”.

El sospechoso fue imputado por encubrimiento agravado, una figura que establece penas de entre seis meses y tres años de prisión. Lo responsabilizaron por haber recibido “con ánimo de lucro” la bicicleta “pudiendo sospechar que provenía de un delito”, es decir que no le achacaban el robo.

La causa siguió su curso, pero se topó con la dificultad que la propia mujer se había desinteresado de darle continuidad.