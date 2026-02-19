Tragedia en Chile: cuatro personas murieron tras la explosión de un camión de gas

Una violenta explosión sacudió este jueves por la mañana una autopista de Santiago de Chile cuando un camión que transportaba gas licuado de petróleo volcó y generó una detonación de gran magnitud . Como consecuencia, cuatro personas perdieron la vida y otras 17 resultaron heridas , cinco de ellas en estado crítico.

El siniestro ocurrió en el sector de Renca , en la capital chilena. Según los primeros testimonios, el conductor perdió el control del vehículo, impactó contra una barrera de contención y se produjo una fuga del gas que transportaba.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó el número de víctimas y la gravedad del episodio. “Tenemos cuatro víctimas fatales, 17 heridos de diversa consideración, cinco de los cuales están en riesgo vital”, informó en medios del vecino país.

explosion camion de gas chile 2 Gentileza: Xinhua - Hans Scott - AGENCIAUNO

Cómo sucedió la trágica explosión

Desde la Fiscalía Regional Centro Norte, la fiscal jefa Macarena Cañas explicó que una de las hipótesis bajo análisis es un posible exceso de velocidad. “La responsabilidad estaría radicada en el chofer del camión, que pierde el control del vehículo, probablemente por exceso de velocidad, genera un choque en cadena y se produce esta explosión tipo nube por el gas que transportaba”, detalló.

Asimismo, las autoridades indicaron que el golpe contra la baranda habría provocado una fisura en el cilindro, permitiendo la fuga del gas. La nube se extendió entre 100 y 200 metros antes de hacer ignición.

explosion camion de gas chile Gentileza: Teletrece (13) - Chile

El general de policía Víctor Vielma señaló que la explosión alcanzó tanto a vehículos que circulaban por la autopista como a otros que se encontraban en un predio colindante. En la vía principal resultaron afectados siete autos y tres camiones. Además, en un área de acopio para remate se incendiaron alrededor de 44 vehículos.

Por su parte, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, explicó que la emergencia fue contenida y que el fuego activo correspondía a la fuga controlada de gas. “Se está enfriando la estructura del cilindro para evitar una inflamación generalizada”, precisó en horas del mediodía.

La fiscal Cañas advirtió que la identificación de las personas fallecidas será compleja debido a la intensidad del incendio. “Es difícil la identificación por las características del fuego. La prioridad es contactar directamente a las familias y no que se enteren por la prensa”, señaló.

Qué dijo la empresa responsable del camión

La empresa Gasco, propietaria del vehículo volcado, emitió un comunicado en el que confirmó que el chofer del camión murió en el hecho. “Entre las personas afectadas se encuentra el conductor del camión, trabajador de Gasco, quien lamentablemente falleció”, informaron.

También en el mismo texto, indicaron que sus equipos técnicos colaboran con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la justicia chilena avanza en la investigación, en medio de una tragedia que enlutó al país.