Insólita tragedia en Brasil: una joven se planchaba el pelo, se electrocutó y murió

La mamá estaba en la cocina cuando escuchó los gritos y encontró a su hija inconsciente en el piso de la habitación. Ocurrió en el estado de Bahía.

Una joven de 16 años murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras se planchaba el pelo . Su mamá intentó reanimarla, pero no sobrevivió al accidente. El dramático caso ocurrió días atrás en Brasil.

Todo pasó en Vereda, un pueblo ubicado en el extremo sur del estado de Bahía, en la región Nordeste de Brasil. La víctima fue identificada como Maria Catarina Souza Carvalho .

De acuerdo con la información publicada por los medios brasileños, la joven se encontraba en una habitación de su casa junto a su mamá y estaba arreglándose el pelo con el dispositivo cuando ocurrió la desgracia.

En un momento, la mamá se fue a la cocina para servirse agua y escuchó los gritos de su hija desde el cuarto. Al volver, encontró a la adolescente inconsciente, tendida en el suelo y con la planchita en la mano. Según relató, todavía estaba recibiendo la descarga eléctrica.

La mujer logró desconectar el aparato de la corriente e intentó reanimar a su hija. Luego, la trasladó hacia el hospital municipal de la ciudad, pero los profesionales informaron que la joven ingresó sin signos vitales y no pudieron resucitarla.

La Policía Civil informó en un comunicado que la muerte fue registrada como accidental, según informó el portal brasileño G1. El jueves 15 de mayo a última hora se llevó a cabo el entierro en el que los familiares de Maria Catarina le dieron el último adiós.

Brasil electrocutada plancha de pelo (1)

La despedida del colegio al que asistía la joven

La adolescente estudiaba en el Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado. Tras conocerse la noticia de la muerte de la joven, desde la institución sacaron un comunicado lamentando lo ocurrido.

“En este momento de dolor y nostalgia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria”, escribieron.

“María Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para enfrentar esta pérdida irreparable. Nuestro más sincero sentimiento", agregaron.

India: intentó ahuyentar a un mono de un hotel y murió electrocutado

Un trabajador murió tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba ahuyentar a un mono de un hotel ubicado en el estado de Madhya Pradesh, en India. La víctima fue identificada como Ranu Raikwar, quien llevaba cinco días trabajando en el complejo turístico.

Hotel India portada El hombre había comenzado a trabajar en el hotel de India cinco días antes del accidente fatal.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre intentó alcanzar su cometido con una vara metálica. En el video se observa cómo toma un tubo de hierro y lo levanta en dirección al mono para alejarlo del lugar.

El operario cayó al suelo tras el impacto ante la desesperación de dos mujeres que salieron luego de ver el destello. Murió en el acto y sin poder recibir asistencia médica, de acuerdo con la información difundida por las autoridades locales.

Jay Tiwari, el propietario del complejo turístico situado en el distrito de Chhatarpur, reconoció que la víctima tenía dos hijos pequeños y residía en la colonia Premnagar de Khajuraho.

El propietario del complejo indicó que por encima de las instalaciones pasa una línea eléctrica de 33 mil voltios. Según su declaración, se habían realizado pedidos previos para su reubicación, aunque no se concretaron modificaciones en la infraestructura.