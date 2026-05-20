Fue convocado al Mundial 2026 con 38 años y su reacción fue viral: el video del futbolista brasileño.

Mientras todo el planeta fútbol esperaba por saber si Neymar iba a ser convocado por Carlo Ancelotti para disputar con Brasil el Mundial 2026 , hubo un arquero que protagonizó una escena inesperada al desmayarse cuando escuchó su nombre entre los 26 futbolistas citados para disputar la Copa del Mundo.

El episodio tuvo como protagonista a Weverton , arquero del Gremio , y todo fue registrado por la cámara de seguridad de su hogar y difundido por el propio futbolista en redes sociales. Así, reveló el impacto personal y familiar de la decisión del entrenador italiano.

La selección brasileña anunció este martes la nómina definitiva para la cita mundialista. Cuando Carlo Ancelotti pronunció el nombre de Weverton, portero del Gremio, la reacción fue inmediata. El video muestra al futbolista rodeado de familiares, pegado al televisor, esperando las palabras del seleccionador. Tras escuchar su nombre, el guardameta perdió el equilibrio y cayó al suelo, ante la sorpresa y el júbilo de sus allegados.

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El propio futbolista, de 38 años, explicó lo ocurrido durante una rueda de prensa en la Arena do Gremio. “Siendo bien sincero, yo ni sé lo que pasó. Creo que tuve un pequeño desmayo. Y ya vi las imágenes varias veces, ya agradecí a Dios porque mi hermano no aplastó mi cabeza. Lo que era para ser una alegría podía haberse convertido en una tragedia”, relató el arquero, que no perdió la capacidad de ironizar sobre el momento.

El posteo del arquero

En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, Weverton escribió: “Desde la cámara de mi casa para ustedes... disfrútenlo con moderación, porque este video tiene muchas capas ”. El mensaje, acompañado por el video del desmayo, se viralizó rápidamente y acumuló miles de reacciones. “Su corazón resistió, pero sus piernas flaquearon”, resumió Lance sobre la curiosa reacción.

La escena sintetiza la carga emocional que implica la convocatoria para un torneo de la magnitud del Mundial. “No había mejor forma de expresar lo que fue ese momento. Eso es nuestra familia. Mi hermana también es una loca, corría de un lado para otro. Vivimos esto intensamente, sabemos lo que representa para todos nosotros, cuánto nos valoriza profesionalmente”, detalló ante la prensa.

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El arquero, que atraviesa su primera temporada en el Gremio, experimenta un renacer deportivo. Su rendimiento en el Campeonato Brasileño convenció a Ancelotti, quien lo incluyó en la lista en detrimento de arqueros más jóvenes como Hugo Souza y Bento. El propio entrenador italiano sorprendió con la elección, ya que Weverton había quedado fuera de los planes en ciclos anteriores y su última participación con la selección había sido bajo las órdenes de Dorival Júnior, durante una derrota ante Argentina en las Eliminatorias.

La convocatoria representa la segunda experiencia mundialista para Weverton. El arquero integró el plantel en Qatar 2022, donde disputó 10 minutos en el triunfo por 4 a 1 sobre Corea del Sur en los octavos de final. Además, formó parte del equipo campeón olímpico en Río 2016 y participó en la Copa América 2021. Al día siguiente del anuncio, el plantel del Gremio recibió a Weverton con una celebración en el centro de entrenamiento Luiz Carvalho. El club le regaló una figurita personalizada para el álbum oficial del Mundial y organizó un “pasillo” en el que el arquero debió pasar entre sus compañeros, en medio de aplausos y bromas, según informó Globo Esporte.