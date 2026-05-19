El escurridizo ladrón que fue condenado a prisión efectiva tras ser atrapado: de quién se trata

El peligroso delincuente protagonizó varios escapes en los últimos años. El último ocurrió en febrero de este año cuando fingió una convulsión en una consulta médica.

La Justicia de la provincia de Neuquén condenó a un peligroso ladrón con amplio prontuario y varias fugas en su haber. En una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial, condenaron al delicuente a cumplir 4 años y 6 meses de prisión efectiva por una serie de robos agravados cometidos entre octubre de 2025 y febrero de 2026, además de una fuga mientras se encontraba detenido con prisión preventiva.

La sentencia fue homologada tras un acuerdo pleno presentado por el asistente letrado Luciano Vidal. Durante la audiencia, el sujeto reconoció su responsabilidad penal en todos los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal.

Se trata de Lucas Exequiel Muñoz , quien protagonizó siete hechos cometidos en distintos sectores de la ciudad de Neuquén . Entre ellos, cinco robos agravados por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, uno en grado de tentativa; el robo agravado de una motocicleta dejada en la vía pública; y un hecho de evasión en concurso real con daños.

Según la investigación, entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre de 2025, Muñoz protagonizó distintos asaltos en comercios y en la vía pública. En varios casos utilizó un revólver para amenazar a las víctimas y robar dinero, teléfonos celulares y vehículos.

Uno de los hechos más violentos ocurrió el 31 de octubre de 2025, cuando interceptó a una mujer que circulaba en motocicleta sobre calle Aguado y le robó el vehículo bajo amenazas con un arma de fuego. Horas después, de acuerdo con la acusación fiscal, utilizó esa misma moto para cometer otro robo en un comercio del barrio Confluencia.

profugo exequiel

Una fuga y una búsqueda provincial

La causa también incluyó la fuga ocurrida el 12 de febrero de este año, cuando Muñoz cumplía prisión preventiva por otra investigación.

De acuerdo con la fiscalía, el detenido fingió una descompensación para ser trasladado desde la Comisaría 19 al Hospital Bouquet Roldán. Una vez en el centro de salud, el joven de 25 años aprovechó el momento en que le retiraron las esposas para recibir atención médica, agredió al personal policial, rompió una ventana y escapó tras escalar hacia el exterior.

Tras la evasión, la Policía de Neuquén emitió un pedido de captura urgente.El operativo se extendió durante más de una semana por distintos sectores de la provincia.

Finalmente, el 20 de febrero, Muñoz fue recapturado en el oeste neuquino.

profugo por segunda vez

Condena firme

Durante la audiencia de condena, Vidal sostuvo que la pena acordada resultaba proporcional al conjunto de hechos investigados y destacó como atenuantes el reconocimiento de responsabilidad del acusado y que ninguna de las víctimas sufrió lesiones físicas.

El juez homologó el acuerdo y declaró a Muñoz penalmente responsable por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse —cinco hechos, uno de ellos en grado de tentativa—, robo agravado por recaer sobre un vehículo dejado en la vía pública, evasión y daño simple, todos en carácter de autor y en concurso real.

Además, debido a que el condenado contaba con antecedentes penales por delitos contra la propiedad, el magistrado declaró la primera reincidencia.

Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme y Muñoz quedó detenido para comenzar a cumplir la pena de prisión efectiva.