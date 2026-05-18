Ató a su pareja a un poste y la golpeó: lo declararon culpable por violencia de género en Neuquén

El violento episodio ocurrió en el barrio Cordón Colón en octubre de 2024. La víctima sufrió fracturas y múltiples golpes. El acusado quedó en prisión.

Un hombre fue declarado penalmente responsable por haber atacado brutalmente a quien era su pareja en un grave hecho de violencia de género ocurrido en la ciudad de Neuquén. La Justicia determinó que golpeó a la mujer, la lesionó y luego la ató con una soga a un poste de luz en plena calle, en un episodio que ocurrió en octubre del año pasado y que ahora avanzó hacia la etapa de definición de la pena.

La resolución fue tomada durante una audiencia realizada a pedido del fiscal del caso, Gastón Medina, quien presentó un acuerdo de procedimiento abreviado junto con la defensa del acusado. En ese marco, Juan Eduardo Paredes reconoció su responsabilidad penal por las agresiones y aceptó los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2024 en el barrio Cordón Colón. Según la investigación judicial, todo comenzó cuando la pareja discutía dentro de un vehículo. En medio de esa situación, el hombre comenzó a atacar violentamente a la mujer.

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal durante la audiencia, Paredes golpeó a la víctima con puños y patadas. Además, utilizó una manguera para seguir agrediéndola. La violencia continuó hasta que finalmente la ató con una soga a un poste de luz ubicado en la calle, dejando a la mujer expuesta en la vía pública.

image

Las lesiones que sufrió la víctima fueron de gravedad. La investigación determinó que tuvo múltiples hematomas y también fracturas en uno de sus brazos y en un dedo. Como consecuencia de esos golpes, necesitó 45 días de recuperación y durante ese tiempo no pudo realizar sus tareas habituales.

El acusado admitió su responsabilidad

Durante la audiencia, el fiscal Medina pidió que el tribunal homologara el acuerdo alcanzado con el imputado. En ese procedimiento, el acusado aceptó haber cometido el delito y reconoció su responsabilidad penal.

La calificación legal por la que fue declarado responsable es lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor.

El acuerdo fue analizado por un tribunal colegiado integrado por los jueces Lucas Yancrelli y Marco Lupica Cristo y la jueza Natalia Pelosso. Finalmente, los magistrados aprobaron de manera unánime el planteo presentado por las partes y declararon culpable a Paredes.

Si bien en esta audiencia no se definió todavía la condena concreta, el fiscal dejó en claro que solicitará una pena de cumplimiento efectivo. Uno de los puntos que tuvo en cuenta la fiscalía es que el acusado ya tenía antecedentes por hechos de violencia de género.

Ciudad Judicial Claudio Espinoza

Según explicó Medina, Paredes registra una condena previa correspondiente al año 2022, también vinculada a situaciones de violencia contra una mujer. Ese antecedente será considerado al momento de definir la pena.

La pena se definirá en septiembre

Tras la declaración de responsabilidad, el tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo 11 de septiembre. Se trata de la audiencia de cesura, una instancia en la que las partes discutirán cuál debe ser la pena que deberá cumplir el condenado.

En esa audiencia, tanto la fiscalía como la defensa podrán presentar argumentos y planteos vinculados al monto de la condena. Luego de escuchar a las partes, el tribunal resolverá la pena definitiva.

Mientras tanto, la Justicia dispuso medidas para proteger a la víctima y evitar cualquier situación de riesgo.

SFP Ciudad Judicial (10) Sebastián Fariña Petersen

Prisión domiciliaria y prohibición de contacto

Luego de que el hombre fuera declarado responsable, el fiscal Medina solicitó que se le impusiera prisión domiciliaria como medida cautelar. El pedido fue realizado de común acuerdo con la defensa.

El objetivo principal de la medida es resguardar la integridad de la víctima mientras avanza el proceso judicial y hasta que se determine la condena. La fiscalía pidió que la prisión domiciliaria se mantenga durante seis meses. Además, solicitó que el control se realice mediante tobillera electrónica o, en caso de no contar con ese dispositivo, a través de rondines policiales.

También se autorizó al condenado a salir únicamente por cuestiones laborales y escolares de lunes a viernes.

Además, el tribunal dispuso una prohibición absoluta de contacto con la víctima. El hombre no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ella por ningún medio.

Finalmente, los jueces aceptaron el acuerdo presentado por las partes e impusieron la prisión domiciliaria en los términos solicitados por la fiscalía y la defensa.