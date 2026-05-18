Condenan a padre e hijo gitanos por falsas ventas de camionetas: no irán presos y deberán devolver miles de dólares

Publicaban vehículos en redes sociales y hacían viajar a compradores de distintas provincias. Deberán devolver millones de pesos y dólares a las víctimas.

Las condenas impuestas fueron de dos y tres años.

Dos hombres de la comunidad zíngara, Esteban Roberto Aristich y su hijo Jesús Nicolás Paulich, fueron condenados en Neuquén por una serie de estafas reiteradas vinculadas a falsas operaciones de compraventa de camionetas publicadas en redes sociales . Ambos reconocieron su responsabilidad en los hechos a partir de un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y homologado por la Justicia.

La resolución fue avalada el viernes por la jueza de garantías Carina Álvarez, luego de un acuerdo pleno impulsado por el fiscal del caso Juan Narváez junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat.

Como parte del acuerdo, Aristich fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por cuatro hechos de estafa, mientras que Paulich recibió una pena de dos años de prisión condicional por tres hechos. Al tratarse de condenas condicionales, ninguno irá a prisión, aunque deberán cumplir una serie de reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Además de las penas, ambos tendrán que realizar donaciones mensuales de 50 mil pesos al Hospital Castro Rendón y afrontar el resarcimiento económico a las víctimas.

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Cómo era la maniobra utilizada

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal, las estafas fueron cometidas entre 2022 y 2024. La modalidad consistía en publicar camionetas a la venta en plataformas como Marketplace y Mercado Libre para captar posibles compradores de diferentes provincias.

Según la acusación, una vez que las víctimas se interesaban por los vehículos, los acusados las convencían de viajar hasta Neuquén para concretar la supuesta operación. Cuando llegaban a la ciudad, desplegaban una puesta en escena que incluía documentación, boletos de compraventa y hasta supuestos gestores para dar credibilidad a las negociaciones.

De esa manera, lograban que las víctimas entregaran dinero en efectivo y realizaran transferencias bancarias. Sin embargo, las camionetas nunca eran entregadas.

Entre las personas damnificadas hubo compradores oriundos de Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos que llegaban a la región a buscar los vehículos comprados y terminaban siendo estafados.

La investigación también determinó que, en algunos casos, los condenados utilizaron identidades falsas y cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros para concretar las maniobras.

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Millonaria devolución de dinero

El acuerdo homologado por la jueza también incluyó la reparación económica para las víctimas de las estafas.

Según se informó en la audiencia, Aristich y Paulich deberán devolver de manera solidaria 700 mil pesos y 4.500 dólares a dos de los damnificados.

Además, Aristich tendrá que pagar otros 8 mil dólares y 5.350.000 pesos, mientras que Paulich deberá abonar 3.890.000 pesos. La magistrada dispuso que todas las reparaciones económicas deberán concretarse dentro de los diez días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme.

Al momento de homologar el acuerdo, la jueza Carina Álvarez consideró acreditada la participación de ambos imputados en las estafas investigadas.

También valoró el reconocimiento de responsabilidad realizado por los acusados y el compromiso asumido para devolver el dinero a las víctimas, uno de los puntos centrales del acuerdo alcanzado con la fiscalía.