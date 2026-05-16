Racismo a bordo: un empresario trató de "mono" a un pasajero y fue detenido al aterrizar en Brasil

Un ejecutivo de una empresa pesquera fue detenido en Brasil tras insultos racistas y homofóbicos contra un pasajero en un avión.

Un insólito episodio a bordo de un avión reavivó el debate sobre el racismo en Brasil cuando un ejecutivo perdió el control durante el vuelo, intentó abrir la puerta de la aeronave y descargó una serie de insultos racistas y homofóbicos que terminaron con su detención al aterrizar.

El protagonista de la escena es Germán Naranjo Maldini, oriundo de Chile y gerente comercial de la empresa pesquera Landes, quien viajaba el pasado 10 de mayo a bordo de un vuelo transatlántico entre San Pablo y Frankfurt.

Todo quedó registrado en una filmación que muestra el momento en que Naranjo Maldini se enfrenta a los gritos con una azafata y con otro pasajero del vuelo.

Los dichos racistas y homofóbicos del empresario

En las imágenes difundidas se puede ver como el episodio arrancó con una provocación homofóbica: "Para mí es un problema ser gay. Sí, es un problema", lanzó el ejecutivo, elevando el tono desde el primer momento.

Mientras las azafatas intentaban hacerlo regresar a su asiento sin éxito, lejos de calmarse el hombre redobló la apuesta. Empezó a tocarse la cara mientras miraba al pasajero con una mueca de desprecio: "La piel, negra", dijo.

El afectado, que no dejó de grabar en ningún momento, le preguntó: "¿Qué mais?". "El olor, el olor a negro, a brasileño", respondió Naranjo Maldini. Cuando la tripulación lo amenazó con bajarlo del avión, el ejecutivo no se inmutó: "Uy, qué susto", contestó en tono de burla.

Embed - Chileno detenido en Brasil por insultos homofóbicos y racistas.

Los tripulantes le ordenaron volver a su asiento, señalando que estaba agrediendo a los demás pasajeros. Él lo negó. Cuando el pasajero insistió en que se sentía agredido, el empresario lo despachó con un gesto de la mano: "A ti no te conozco, mono. Un mono. Los negros. Los monos andan en los árboles", le espetó. Para cerrar, comenzó a imitar el gruñido de un primate mientras se alejaba hacia su asiento, dejando a las azafatas sin palabras.

Detención y consecuencias legales

Naranjo Maldini fue detenido este viernes 15 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, cuando regresaba de Europa. En Brasil, los delitos raciales están penados desde 2023 con entre dos y cinco años de prisión más multa, y las ofensas homofóbicas pueden ser juzgadas bajo los mismos criterios, lo que podría sumarle cargos adicionales.

La aerolínea LATAM Airlines Brasil también tomó posición pública: calificó la conducta del pasajero como "deplorable", confirmó su detención y afirmó que colabora plenamente con la Policía Federal en la investigación.

La empresa remarcó que el grupo repudia cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia tanto a bordo de sus vuelos como en cualquier espacio vinculado a sus operaciones.

El repudio de la empresa

Landes, la pesquera donde trabaja Naranjo Maldini, también salió a pronunciarse una vez que el caso se hizo público a través de los medios. En su comunicado, la empresa reconoció que no fue informada de los hechos de forma oportuna.

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En su mensaje, la empresa condenó lo ocurrido de manera tajante y afirmó que ese tipo de conductas son "absolutamente incompatibles" con sus valores y con su política interna de no discriminación.

Además, informó que está recabando más antecedentes para tomar las decisiones que correspondan según sus protocolos internos y la normativa vigente, dejando abierta la puerta a posibles consecuencias laborales para el gerente.